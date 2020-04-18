Южноамериканский отбор на ЧМ-2022 начнется в сентябре

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила о переносе начала отборочного турнира ЧМ-2022 из-за пандемии коронавируса. Отбор должен стартовать в сентябре.

— На данный момент датой начала квалификации, установленной ФИФА, является 4 и 8 сентября. Первоначальный формат остается неизменным, — говорится в сообщении КОНМЕБОЛ.

4 и 8 сентября должны были проводиться 3-й и 4-й туры отбора. В КОНМЕБОЛ подчеркнули, что даты проведения следующих туров будет утверждать ФИФА. Также конфедерация пока не определилась с датой возобновления Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. Но подчеркивается, что они должны быть доиграны в этом году.