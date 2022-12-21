Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

21 декабря, 18:07

Депутат Пайкин похвалил сборную Марокко за решение отдать 25 миллионов долларов бедным семьям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ и руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин прокомментировал информацию о том, что футболисты сборной Марокко решили пожертвовать все призовые деньги за чемпионат мира-2022 в Катаре бедным семьям соотечественников.

«Футболисты сборной Марокко, занявшие четвертое место на чемпионате мира, отдадут свой призовой фонд в помощь нуждающимся соотечественникам. Сумма внушительная — 25 миллионов долларов. Прекрасный поступок команды, которая очень достойно выступила на чемпионате. Футболисты во всем мире люди небедные, но такие яркие поступки украшают их не только как спортсменов, но и как граждан. Я был бы рад узнать, что наши футболисты поступили аналогично — пусть это будет более скромный призовой фонд. Дело не в сумме, а в осознании единства со своей страной, своим народом. Это воспитывает юных любителей футбола на конкретных примерах доброты, сопереживания. В конце концов, для того чтобы сегодняшние спортивные звезды стали звездами, государство приложило немало усилий и средств. Важно, чтобы фанаты вспоминали не только красивые голы и подачи, но и гражданскую позицию героев нашего спорта», — приводит слова Пайкина «Газета.Ru».

Марокканцы дошли до полуфинала ЧМ, где проиграли Франции (0:2). В матче за третье место они проиграли Хорватии (1:2).

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что король Марокко встретился с игроками сборной и их матерями во дворце в Рабате.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/21/19326487.shtml
Футбол
Сборная Марокко по футболу
6
5
Читайте также
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серхио Агуэро: «Криштиану является очень опытным спортсменом, но Лео явно был и остается лучшим»

Выберите лучшего полузащитника ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости