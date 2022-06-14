Вратарь сборной Австралии Редмэйн: «Я не герой, просто сыграл свою роль»

Вратарь сборной Австралии Эндрю Редмэйн поделился впечатлениями от победы в стыковом матче за выход на ЧМ-2022 против Перу.

33-летний голкипер вышел на замену перед серией пенальти и отразил шестой удар перуанцев с 11-метровой отметки.

«Эта идея была придумана на предварительном этапе, мы считали, что такое может произойти. В течение двух или трех недель, которые мы были здесь в Катаре, я думал об этом. Я работал над некоторыми вещами на тренировках, но, в конце концов, пенальти как подбрасывание монеты — либо вправо, либо влево. Я не герой, просто сыграл свою роль, как и все в этом матче», — приводит слова Редмэйна BBC Sport.

Австралия примет участие в финальном турнире ЧМ в группе D вместе с Данией, Францией и Тунисом. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.