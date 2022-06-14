Необычные танцы вратаря сборной Австралии помогли ему отразить решающий пенальти в матче с Перу

Сборная Австралии в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022 обыграла в серии пенальти Перу.

Перед пенальти главный тренер австралийцев произвел замену вратаря. Вышедший голкипер Эндрю Редмэйн оригинально вел себя во время серии пенальти, постоянно танцуя и перемещаясь по линии ворот. В итоге он смог отразить решающий шестой удар перуанцев и принес своей команде победу.

Австралия примет участие в финальном турнире ЧМ в группе D вместе с Данией, Францией и Тунисом. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.