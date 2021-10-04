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Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей

4 октября 2021, 23:59
Иранские болельщицы. Фото AFP
Иранские болельщицы. Фото AFP
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На матч отборочного турнира ЧМ-2022 Иран — Корея будут допущены женщины, сообщает AFP. Впервые за два года женщины смогут посетить футбольный матч в Иране.

На протяжении года все игры в стране проходили без зрителей из-за коронавируса. Последняя игра в присутствии женщин состоялась в октябре 2019 года. Тогда сборная Ирана выиграла у Камбоджи (14:0).

Матч Иран — Корея состоится 5 октября. Начало в 16.30 по московскому времени.

С 1979 года, года в стране произошла Исламская революция доступ женщинам на спортивные соревнования закрыт. Этот запрет разрешается нарушить только в отдельных случаях по разрешению властей.

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Евгений Петров все материалы автора

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