Алексей Миранчук до приезда в сборную не знал о травме Головина

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признался, что только в расположении национальной команды узнал о травме хавбека Александр Головина.

«Только понял, когда выставили где-то в СМИ, что у Головина опять какое-то повреждение. Очень расстроился. Много в команде травмированных», — заявил Миранчук пресс-службе сборной.

Полузащитник «Монако» пропустит октябрьские матчи сборной России в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. МРТ-обследование подтвердило травму мышцы бедра. Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром, тогда срок восстановления футболиста составил три недели.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами — 11 октября в Мариборе.