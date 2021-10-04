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Алексей Миранчук до приезда в сборную не знал о травме Головина

23:33
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признался, что только в расположении национальной команды узнал о травме хавбека Александр Головина.

«Только понял, когда выставили где-то в СМИ, что у Головина опять какое-то повреждение. Очень расстроился. Много в команде травмированных», — заявил Миранчук пресс-службе сборной.

Полузащитник «Монако» пропустит октябрьские матчи сборной России в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. МРТ-обследование подтвердило травму мышцы бедра. Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром, тогда срок восстановления футболиста составил три недели.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами — 11 октября в Мариборе.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=15luVBpoO_Q

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры