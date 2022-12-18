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Сегодня, 22:59

Владимир Путин поздравил президента Аргентины с победой на ЧМ-2022

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Футболисты сборной Аргентины с кубком мира.
Фото Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинской сборной на ЧМ-2022.

Сегодня, 18 декабря сборная Аргентины победила Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира в Катаре.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира. До этого команда выигрывала трофей в 1978 и 1986 годах.

Лучшим футболистом турнира был признан нападающий аргентинцев, 7-кратный обладатель приза «Золотой мяч» Лионель Месси, который забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах. 35-летний форвард впервые в карьере стал чемпионом мира.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

Источник: https://tass.ru/politika/16626027
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Владимир Путин
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