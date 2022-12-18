Владимир Путин поздравил президента Аргентины с победой на ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинской сборной на ЧМ-2022.

Сегодня, 18 декабря сборная Аргентины победила Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира в Катаре.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира. До этого команда выигрывала трофей в 1978 и 1986 годах.

Лучшим футболистом турнира был признан нападающий аргентинцев, 7-кратный обладатель приза «Золотой мяч» Лионель Месси, который забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах. 35-летний форвард впервые в карьере стал чемпионом мира.