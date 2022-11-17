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Грифо — о дубле в матче с Албанией: «Я счастлив, благодарю сборную Италии за это доверие»

Грифо оценил свой дубль в контрольном матче сборной Италии против Албании
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Фрайбурга» и сборной Италии Винченцо Грифо прокомментировал победу национальной команды в контрольном матче против Албании (3:1). Футболист в этой встрече оформил дубль.

«Второй дубль в сборной, я так счастлив, благодарю команду за это доверие. Игра за сборную всегда делает меня таким счастливым, это гордость — быть здесь с великими футболистами. Как складываются отношения с командой? Ребята ценят меня и оказывают поддержку, это придает много сил. Период в сборной проходит хорошо, я надеюсь, что так будет и дальше», — приводит слова Грифо журналист Альфредо Педулла.

Сборные Италии и Албании не попали на чемпионат мира-2022, поэтому сейчас проводят товарищеские матчи.

Источник: Альфредо Педулла
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
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