Флик — о защите сборной Германии: «На чемпионате мира такая игра недопустима»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру своих подопечных в контрольном матче с Оманом (1:0).

«Я недоволен тем, как команда сыграла в защите в сегодняшнем матче — на чемпионате мира такая игра недопустима. Нам необходимо действовать жестче, но, конечно, каждый футболист подсознательно заботился о том, как бы не получить травму», — заявил в послематчевом интервью Флик.

Сборная Германии сыграет в Катаре в группе Е с национальными командами Испании, Японии и Коста-Рики.