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Сегодня, 07:42

Флик — о защите сборной Германии: «На чемпионате мира такая игра недопустима»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру своих подопечных в контрольном матче с Оманом (1:0).

«Я недоволен тем, как команда сыграла в защите в сегодняшнем матче — на чемпионате мира такая игра недопустима. Нам необходимо действовать жестче, но, конечно, каждый футболист подсознательно заботился о том, как бы не получить травму», — заявил в послематчевом интервью Флик.

Сборная Германии сыграет в Катаре в группе Е с национальными командами Испании, Японии и Коста-Рики.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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