Ван Гал заявил, что победу Аргентины на ЧМ-2022 сфальсифицировали ради Месси

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сичтает, что Аргентина нечестно победила на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я не хочу много об этом говорить. Когда вижу, как Аргентина забивает голы и как мы забиваем голы, как некоторые аргентинские игроки переходили черту и не были наказаны, я думаю, что все это преднамеренно. Потому что Месси должен был стать чемпионом мира? Я так думаю, да», — приводит слова ван Гала NOS.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины в четвертьфинале победила Нидерланды (2:2, пенальти — 4:3). В финале аргентинцы обыграли Францию (3:3, пенальти — 4:2) и в третий раз в истории стали чемпионами мира, а капитан команды форвард Лионель Месси — впервые.