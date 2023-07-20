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Сегодня, 06:09

Неймар: «Весь футбол был счастлив после победы Месси на ЧМ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Неймар.
Фото AFP

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался победе Лионеля Месси со сборной Аргентины в чемпионате мира-2022.

«Я сказал ему: «Я не справился, но ты выиграй чемпионат мира». Я поговорил с ним перед финалом и сказал, что поддерживаю его. Он должен был закончить турнир с золотом. Я был очень счастлив, весь футбол счастлив после той победы», — приводит CazeTV слова Месси.

В финале ЧМ-2022 аргентинцы переиграли Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Также он был признан лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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