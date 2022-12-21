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Сегодня, 00:35

Ван Гал заявил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную Португалии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что может возглавить национальную команду Португалии.

«Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это все, что я могу сказать», — приводит слова ван Гала Goal.

71-летний нидерландец покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета команды с ЧМ-2022. Команда проиграла сборной Аргентины в 1/4 финала (2:2, 3:4 — по пенальти).

Бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул свой пост после поражение от Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 (0:1).

Источник: https://www.goal.com/en/news/portugal-van-gaal-on-managerial-future-after-confirming-retirement/blt1a7b07ed9857953d
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу
Луи ван Гал
Фернанду Сантуш
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