Ван Гал заявил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную Португалии

Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что может возглавить национальную команду Португалии.

«Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это все, что я могу сказать», — приводит слова ван Гала Goal.

71-летний нидерландец покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета команды с ЧМ-2022. Команда проиграла сборной Аргентины в 1/4 финала (2:2, 3:4 — по пенальти).

Бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул свой пост после поражение от Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 (0:1).