Ван Дейк: «Возможно, люди думают, что я симулирую после того, как вернулся после травмы»

Защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк рассказал о своем состоянии после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Турции (6:1), в конце которого он столкнулся с вратарем своей команды.

«К счастью, я в порядке, все обошлось. Возможно, из-за того, что я крупный, кто-то думает, что я симулирую, потому что после того как я падаю, я поднимаюсь очень медленно», — приводит Goal слова ван Дейка.

Ван Дейк пропустил большую часть сезона-2020/21 из-за тяжелой травмы колена.