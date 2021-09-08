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Ван Дейк: «Возможно, люди думают, что я симулирую после того, как вернулся после травмы»

08:39
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Защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк рассказал о своем состоянии после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Турции (6:1), в конце которого он столкнулся с вратарем своей команды.

«К счастью, я в порядке, все обошлось. Возможно, из-за того, что я крупный, кто-то думает, что я симулирую, потому что после того как я падаю, я поднимаюсь очень медленно», — приводит Goal слова ван Дейка.

Ван Дейк пропустил большую часть сезона-2020/21 из-за тяжелой травмы колена.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/they-think-im-acting-van-dijk-calms-injury-fears-after/1d74xunpil3wc1qw26fnortjnp

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Иван Торопцев все материалы автора

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