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Осипенко прокомментировал свой дебют за сборную России в матче с Мальтой

08:07
Максим Осипенко (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Осипенко (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал «СЭ» свой дебют за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).

«Доволен дебютом, конечно. Как могу быть недовольным, если мы выиграли. В конце сразу понимал, что гола не будет. Я видел, что мяч не пересек линию», — сказал Осипенко в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Россия — Мальта

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