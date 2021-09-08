Осипенко прокомментировал свой дебют за сборную России в матче с Мальтой
08:07
Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал «СЭ» свой дебют за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).
«Доволен дебютом, конечно. Как могу быть недовольным, если мы выиграли. В конце сразу понимал, что гола не будет. Я видел, что мяч не пересек линию», — сказал Осипенко в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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