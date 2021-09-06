Смолов заявил, что он готов бить пенальти в сборной России

Форвард сборной России Федор Смолов сказал, что готов исполнять 11-метровые в национальной команде.

«Готов ли бить пенальти? Пенальтистов назначает тренерский штаб. Если назначат, готов бить», — сказал футболист. Смолов не реализовал 11-метровый в проигранной послематчевой серии против Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.