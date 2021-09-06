Смолов заявил, что он готов бить пенальти в сборной России
20:35
Форвард сборной России Федор Смолов сказал, что готов исполнять 11-метровые в национальной команде.
«Готов ли бить пенальти? Пенальтистов назначает тренерский штаб. Если назначат, готов бить», — сказал футболист. Смолов не реализовал 11-метровый в проигранной послематчевой серии против Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.
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