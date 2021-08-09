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В УАФ подтвердили, что Ребров может возглавить сборную Украины

01:20
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Новым главным тренером сборной Украины может стать Сергей Ребров, сообщил президент украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. Специалист ранее подписал контракт с клубом «Аль-Айн» из ОАЭ.

«Аль-Айн» не отпускает Реброва? Его Не комментирую данную информацию, — цитирует Павелко Tribuna.com. — Мы заинтересованы в том, чтобы у сборной был именнcnо тот штаб, который не исключал бы возможность финальной стадии чемпионата мира в Катаре. Это очень важно. Сейчас все вопросы по тем или иным кандидатам... Я считаю, Сергей Ребров — очень и очень перспектива для Украины на несколько отборочных циклов.

Он очень профессиональный тренер, и его кандидатуру мы бы хотели видеть во главе сборной Украины. Есть моменты, которые сейчас очень важны. Я бы не забегал наперед. Завтра будет заслушана информация о кандидатах на пост тренера нашей сборной, но окончательное решение может быть принято чуть позже, например — в четверг, 12 августа».

Ранее опост главног тренера сборной Украины покинул Андрей Шевченко.

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Евгений Петров все материалы автора

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