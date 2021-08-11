Сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты на стадионе «Спартака»

Отборочный матч-2022 между сборной России и Мальтой пройдет на «Открытие Арене», сообщает Telegram-канал команды.

Национальная команда сыграет на стадионе «Спартака» впервые за четыре года. В предыдущем очном матче Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.

Сборная России после трех матчей с шестью очками занимает второе место в группе H. Столько же очков у Хорватии. Мальта с одним очком — на последней строчке.

Встреча пройдет 7 сентября и начнется в 21.45 мск.