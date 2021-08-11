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Сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты на стадионе «Спартака»

10:25
Россия — Мальта. Фото Twitter
Россия — Мальта. Фото Twitter
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Отборочный матч-2022 между сборной России и Мальтой пройдет на «Открытие Арене», сообщает Telegram-канал команды.

Национальная команда сыграет на стадионе «Спартака» впервые за четыре года. В предыдущем очном матче Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.

Сборная России после трех матчей с шестью очками занимает второе место в группе H. Столько же очков у Хорватии. Мальта с одним очком — на последней строчке.

Встреча пройдет 7 сентября и начнется в 21.45 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры