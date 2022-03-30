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Сегодня, 16:44

В результате беспорядков после матча Нигерия — Гана погиб врач

Иван Шитик
Корреспондент
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Официальный представитель Африканской конфедерации футбола (CAF) по допингу, врач Джозеф Кабунго погиб в результате беспорядков, которые начались после завершения матча квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Нигерии и Ганы (1:1), сообщает Daily Mirror.

По предварительным данным, Кабунго подвергся нападению фанатов. В результате избиения он потерял сознание и оказался под ногами толпы во время давки. Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где скончался.

«Федерация футбола Замбии оплакивает покойного доктора Джозефа Кабунго вместе со всей футбольной семьей. Выражаем наши искренние соболезнования семье врача Кабунго», — говорится в сообщении пресс-службы национальной федерации.

Ожидается, что ФИФА проведет собственное расследование произошедшего.

Сборная Ганы по футболу
Сборная Нигерии по футболу
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