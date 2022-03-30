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Сегодня, 16:41

Бэйл может перейти в «Кардифф Сити», чтобы не терять форму перед ЧМ-2022

Бэйл до ЧМ-2022 может перейти в «Кардифф Сити» и завершить карьеру
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Нападающий сборной Уэльса и «Реала» Гарет Бэйл летом может подписать контракт с «Кардифф Сити». Как сообщает Evening Standard, контракт форварда с клубом может быть рассчитан на несколько месяцев.

По информации источника, такое решение связано с тем, что 32-летний валлийский футболист завершит карьеру сразу после чемпионата мира-2022 в Катаре.

Текущее соглашение Бэйла с «Реалом» истекает в июне 2022 года.

В сезоне-2021/22 «Кардифф Сити» занимает в чемпионшипе 17-е место. После 38 туров команда набрала 46 очков.

Гарет Бэйл
Футбол
ФК Кардифф Сити
ФК Реал
Чемпионат мира по футболу 2022
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