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В Норвегии призвали ФИФА вмешаться в инцидент с появлением флага России на матче ЧМ-2022 в Катаре

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гаэль Ондуа (справа).
Фото Global Look Press

Эксперт телеканала NRK Карл-Эрик Торп призвал ФИФА разобраться с инцидентом с появлением флага России во время матча ЧМ-2022 Швейцария — Камерун (1:0).

Полузащитник камерунцев Гаэль Ондуа, у которого есть российский паспорт, вышел на поле в бутсах с флагами Камеруна и России.

«Я считаю, это абсолютно неуместно. Ондуа показал полное отсутствие такта и понимания напряженной ситуации, в которой оказалась Европа. Это выглядит как провокация невероятно большого количества людей. В ФИФА должны разобраться.
Возможно, Ондуа сделал это непреднамеренно, ведь он провел много важных для себя лет в России, вероятно, немного знает язык, но сейчас это провокация. С моральной точки зрения, мне кажется, что ФИФА нужно вмешаться в ситуацию», — приводит NRK слова Торпа.

Ранее в интервью «СЭ» 27-летний Ондуа заявил, что не собирается убирать флаг России со своих бутс.

Камерун проведет следующий матч на ЧМ-2022 в понедельник, 28 ноября против Сербии. Начало — в 13.00 (мск).

Гаэль Ондуа (в&nbsp;центре). «Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Гаэль Ондуа
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