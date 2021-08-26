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В Москве запустили часы с обратным отсчетом. Ровно за год до старта ЧМ

12:05
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Сегодня, 26 августа, за 365 дней до старта мужского чемпионата мира-2022 по футболу, запустились часы с обратным отсчетом во всех 10 городах, которые примут турнир. В Москве церемония состоялась на Манежной площади. Часы будут работать вплоть до окончания ЧМ — до 30 сентября 2022 года.

Никогда прежде в новейшей истории Россия не принимала чемпионаты мира. Предстоящий пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Уфе, Екатеринбурге, Ярославле, Новосибирске, Кемерово и Красноярске.

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Владимир Иванов все материалы автора

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