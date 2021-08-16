Выбери талисман чемпионата мира по волейболу в России.

Оргкомитет чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 запускает голосование по выбору талисмана турнира. Каждый болельщик может отдать свой голос за понравившегося кандидата.

Любой уважающий себя турнир должен обзавестись талисманом — позитивным персонажем, чьей основной задачей будет развлекать болельщиков. Кто больше всего любит детей? Кто обожает фотографироваться? Кто способен на небольшие безобидные пранки? Кто готов жить на арене рядом с площадкой, чтобы поддержать любую команду? Конечно же, талисман!

Вы можете стать частью истории чемпионата мира, поучаствовав в голосовании за выбор официального маскота турнира. Отдайте свой голос за понравившегося персонажа, и, возможно, именно ваш фаворит станет главным весельчаком чемпионата мира. Также у вас есть возможность предложить имя понравившемуся кандидату — ведь если ваше предложенное имя выиграет, вы получите ценный подарок!

Голосование открыто по ссылке https://mascot.volley2022.ru/

Голосовать можно уже сейчас — выбрать талисмана чемпионата мира можно будет до 3 сентября 2021 года 21:00 (мск).

Результаты будут объявлены 6 сентября на официальном сайте оргкомитета volley2022.ru.

1. Медведь

В день, когда Медведь появился на свет, в лесу бушевала сильная гроза, а молнии пронизывали паутиной небо и электричество буквально витало в воздухе. Наверное, поэтому он вырос необычным медведем с суперспособностью — заряжать своей энергией игроков, болельщиков на трибунах и даже тех, кто болеет у экранов телевизоров и смартфонов.

Он с детства любил спорт, поэтому создал в лесу волейбольную площадку для игры и позвал своих друзей тренироваться вместе с ним. Обаятельный экстраверт и душа команды на площадке. Его медом не корми — дай поболтать с друзьями и сыграть с ними в волейбол.

Когда в межсезонье впадает в спячку, то видит во сне любимую игру. Это помогает совершенствовать психологический настрой перед новым сезоном. Несмотря на грозный вид, он с радостью раздает автографы, ведь специально для этого он окончил курсы каллиграфии.

2. Тигр

Родом с берегов Амура. С детства занимается волейболом. У него невероятный прыжок, высокая скорость, непробиваемый блок и молниеносная реакция на приеме мяча. Тигр — доброжелателен, но после свистка спортивный азарт захватывает его, и он думает только о победе. Энергия болельщиков настолько заряжает его, что полоски превращаются в молнии в напряженные моменты матчей. Он, как и все из семейства кошачьих, дорожит семейными традициями и любит детей, поэтому с радостью проводит волейбольные уроки для подрастающего поколения. Сибирские просторы велики, он много путешествовал, заводил новых друзей, изучал разные культуры, поэтому теперь с радостью расскажет всем гостям Чемпионата о своей Родине и любимом виде спорта, который не похож ни на один другой.

3. Робот

Несмотря на технологичность, у Робота русская душа. В его микросхемы закодирована вся богатая история России. Он несет в себе все накопленные знания о волейболе, помнит историю спорта и его героев.

Робот воспринимает волейбол не только как цифры и статистику, но умеет чувствовать эмоции, которые заряжают его изнутри. Поэтому ему не нужны батарейки — он подпитывается энергией волейбольных болельщиков со всего мира, которые с нетерпением ждут Чемпионат и по-настоящему любят игру.

Он владеет всеми языками мира, поэтому обожает, когда болельщики из разных стран общаются с ним и фотографируются. Совместные селфи он молниеносно публикует в социальные сети.