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«Россия как никто заслужила чемпионат мира по волейболу». Мнение босса ВФВ

12:41

Сегодня, ровно за год до старта чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, на Манежной площади в Москве были запущены часы, символизирующие отсчет до старта турнира.

«Наша страна как никто заслужила этот чемпионат мира. Последний был еще в 1962 году, во времена Советского Союза. Россия же никогда не принимала чемпионат мира по волейболу, хотя мы были и олимпийскими чемпионами, и чемпионами Европы. Болельщики заслужили этот праздник. И здорово, что он пройдёт сразу в 10 городах», — заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

ЧМ-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове.

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Владимир Иванов все материалы автора

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