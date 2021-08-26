«Россия как никто заслужила чемпионат мира по волейболу». Мнение босса ВФВ

Сегодня, ровно за год до старта чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, на Манежной площади в Москве были запущены часы, символизирующие отсчет до старта турнира.

«Наша страна как никто заслужила этот чемпионат мира. Последний был еще в 1962 году, во времена Советского Союза. Россия же никогда не принимала чемпионат мира по волейболу, хотя мы были и олимпийскими чемпионами, и чемпионами Европы. Болельщики заслужили этот праздник. И здорово, что он пройдёт сразу в 10 городах», — заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

ЧМ-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове.