В Катаре завершилось строительство последнего стадиона для ЧМ-2022
Генеральный секретарь верховного комитета по подготовке и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Хасана аль-Тавади сообщил, что в стране завершилось строительство последнего, седьмого стадиона для турнира.
«Мы очень гордимся тем, что объявляем о завершении строительства арены «974», — приводит слова Хасана аль-Тавади Goal. — Это еще один этап на пути к 2022 году, потому что мы приближаемся к проведению первого чемпионата мира по футболу».
Вместимость арены «974», ранее известной как Рас-Абу-Абуд, составляет 40 тысяч зрителей. На стадионе планируют провести семь игр чемпионата мира, а также шесть встреч Кубка арабских наций.
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