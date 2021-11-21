В Катаре завершилось строительство последнего стадиона для ЧМ-2022

Генеральный секретарь верховного комитета по подготовке и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Хасана аль-Тавади сообщил, что в стране завершилось строительство последнего, седьмого стадиона для турнира.

«Мы очень гордимся тем, что объявляем о завершении строительства арены «974», — приводит слова Хасана аль-Тавади Goal. — Это еще один этап на пути к 2022 году, потому что мы приближаемся к проведению первого чемпионата мира по футболу».

Вместимость арены «974», ранее известной как Рас-Абу-Абуд, составляет 40 тысяч зрителей. На стадионе планируют провести семь игр чемпионата мира, а также шесть встреч Кубка арабских наций.