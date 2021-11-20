Глава оргкомитет ЧМ-2022 по футболу объявил о завершении строительства всех стадионов
Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре Нассер Аль-Хатер заявил, что строительство всех восьми стадионов к турниру завершено.
«За год до начала чемпионата мира я рад объявить, что строительство всех стадионов завершено, — приводит слова Аль-Хатера ТАСС. — «Лусаил» как стадион готов, работы ведутся вокруг арены. Хорошо, что за год до чемпионата мира все восемь стадионов готовы».
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре на восьми стадионах.
В финальную часть турнира уже квалифицировались сборные Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка ЧМ-2022.
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