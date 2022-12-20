Тысячи людей собрались на центральной улице Буэнос-Айреса в ожидании чемпионского парада

20 декабря в Буэнос-Айресе пройдет парад в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

На центральной улице столицы страны уже собрались тысячи фанатов, которые ждут своих кумиров.

20 декабря специальным указом президента страны был объявлен выходным во всей Аргентине.

18 декабря национальная команда Аргентины в третий раз в своей истории стала обладателем Кубка мира (1978, 1986, 2022). В финале состязаний аргентинцы оказались сильнее французов (3:3 в основное время, 4:2 — по пенальти).