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Тысячи людей собрались на центральной улице Буэнос-Айреса в ожидании чемпионского парада

Иван Шитик
Корреспондент
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20 декабря в Буэнос-Айресе пройдет парад в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

На центральной улице столицы страны уже собрались тысячи фанатов, которые ждут своих кумиров.

20 декабря специальным указом президента страны был объявлен выходным во всей Аргентине.

18 декабря национальная команда Аргентины в третий раз в своей истории стала обладателем Кубка мира (1978, 1986, 2022). В финале состязаний аргентинцы оказались сильнее французов (3:3 в основное время, 4:2 — по пенальти).

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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