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Тренер сборной Азербайджана рассказал о проблемах с составом перед матчем с Португалией

12:30
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Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Португалии.

«У нас есть проблемы с составом. «Старт» будет примерно таким же, как против Ирландии. Мы упустили над ними победу, хотя она могла помочь нам с точки зрения мотивации. В том матче Рустам Ахмедзаде получил травму, не мог ходить, фактически был без ноги, и даже в этом положении он пошел в подкат. Когда все наши игроки будут бороться так же, мы станем проигрывать меньше», — цитирует Де Бьязи официальный сайт УЕФА.

Матч Азербайджан — Португалия состоится сегодня, 7 сентября, в Баку. Начало встречи — в 19.00 мск.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030887--azerbaijan-vs-portugal/

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Александр Кравченко все материалы автора

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