Известный актер Сергей Бурунов планирует посетить матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта, информирует сайт РФС. Кроме того, на игру придут олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, певец T-Killah и многие другие.

Перед матчем на территории у стадиона «Открытие Арена» будет установлена футбольная коробка, на которой любой желающий сможет сыграть в футбол с экс-футболистами сборной: Александром Филимоновым, Русланом Пименовым, Дмитрием Сенниковым, Романом Павлюченко и Александром Ширко. Также рядом со стадионом будут находиться Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Дмитрий Сычев, а гостей будут встречать мальтийские рыцари.

Кроме того, будет организована интерактивная студия, в которой известный футбольный комментатор Виктор Гусев пообщается с легендами сборной России и звездными болельщиками национальной команды.

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 21.45 (мск).

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Мальта можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале РЕН ТВ. Она начнется в 21.35.