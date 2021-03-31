Тони Кроос высказался о возможном бойкоте ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

«Важно обращать внимание на проблемы. Возможно, это нужно делать перед турниром и по ходу соревнований. Это может улучшить ситуацию. Считаю неправильным то, что турнир в Катаре не был отменен. Но обсуждение бойкота турнира началось с большим запозданием. Катар — это не футбольная страна, поэтому проводить там этот турнир нелогично.

Многие рабочие должны трудиться там без перерывов при 50-градусной жаре. Им не хватает еды и воды, а это сумасшествие, особенно учитывая эти температуры. К рабочим применяется насилие. Одно дело — условия работы. Но есть и иной момент, гомосексуализм — уголовное преступление в Катаре и преследуется по закону", — цитирует Крооса Deutsche Welle.

Ранее сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022.