Ринат Билялетдинов: «У сборной России чувство уверенности переросло в самоуверенность»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «РБ Спорт» прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года.

— Победы России ожидали небезосновательно. Но излишняя монотонность и академичность сыграла с командой злую шутку, — отметил Билялетдинов. - Подумали, что забьем если не сейчас, то через 10-15 минут. Чувство уверенности, переросшее в чувство самоуверенности. Появилась претензия на класс. Но отсутствие взрывных, нестандартных, скоростных действий привело к тому, что соперник раз за разом накрывал. Слишком много дифирамбов было по игре с Мальтой, Словенией. Хотя, на мой взгляд, словенцев победили не совсем заслуженно. Не за счет командных действий, а за счет индивидуальной игры. Были эпизоды, но не увидел цельной картины. Так что не стоило переоценивать победы над Мальтой и Словенией. Словаки сначала удачно исполнили стандарт, где непонятно что делал Кузяев. Во втором тайме жизнь заставила, команда прибавила. Отыгрались. А потом снова расслабились и получили второй гол. Сами организовали этот момент себе, целый комплекс детских ошибок, которые проявились. Безобразие полнейшее!

— Вас не смутила обратная замена Мостового?

— Нет. Черчесов хотел ликвидировать недостаток в росте впереди. Сделать сдвоенный центр. Не знаю, почему Черчесов не выпустил Соболева сразу. Видимо, увидел, что проблемы после выхода Мостового не решаются.

— Стратегически 6 из 9 очков — хороший результат?

?— Да. Могло быть меньше. Надеюсь, последний матч встряхнет команду. Возможно, сборную перехвалили. Нельзя себя переоценивать, но и недооценивать тоже.