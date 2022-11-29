Таффарел назвал единственный минус чемпионата мира-2018 в России

Чемпион мира в составе сборной Бразилии и тренер вратарей национальной команды Клаудио Таффарел в комментарии для «СЭ» рассказал, согласен ли он со словами президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что чемпионат мира-2018 в России был лучшим в истории.

«Инфантино называл чемпионат мира в России лучшим в истории? Это зависит от точки зрения каждого. Турнир бесспорно был очень хорошо организован. Однако расстояния между стадионами были очень большими. Мы всегда приезжали рано утром для того, чтобы лучше сконцентрироваться на игре. Плюс это большой износ для игроков. Данный факт для меня был единственным отрицательным моментом 2018 года», — сказал Таффарел «СЭ».

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.