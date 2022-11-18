ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:36

Сорокин о запрете продажи пива на аренах ЧМ-2022: «Любой контракт предполагает санкции»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, помогающий организаторам турнира в Катаре, в разговоре с «СЭ» высказался о решении ФИФА запретить продажу алкогольного пива на стадионах чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Как вообще возможна отмена продажи пива на стадионах при условии, что есть контракт?

— Не могу вам сказать. Я вижу это решение из новостей. Ничего к тому, что я знаю из новостей, добавить не могу. Насколько видно из того, что пишут, это решение властей Катара.

— А возможно ли это юридически? Насколько большими могут быть убытки?

— Не знаю про убытки, ибо не знаю сути контракта. Он явно является конфиденциальным. И заключен между ФИФА и партнером. Любой контракт предполагает различные негативные развития ситуации и санкции. Это зависит от условий контракта. Уверен, что подобные случаи предусмотрены, — сказал Сорокин «СЭ».

Прежде предполагалось, что алкогольные напитки на чемпионате мира в Катаре будут продаваться в отелях и ресторанах, в фан-зонах в определенное время и в специально отведенных пространствах на стадионах, но не внутри чаши арен.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Болельщики в&nbsp;Катаре. «Никаких гонений и репрессий в Катаре не будет». Член оргкомитета ЧМ-2022 Алексей Сорокин — о важных деталях турнира

Футбол
Чемпионат мира по футболу
5
0
Читайте также
«Я отказался от 350 миллионов. Но в «МЮ» не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду
Овечкин набрал 3 очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»
Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения ракеты С-300 в Польше
«У них не хватает сил и средств для обороны»
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Как обстоят дела с медпомощью в Забайкалье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченко — о ЧМ-2022 в Катаре: «Футбол и пиво всегда были вместе. Болельщики везде его найдут!»

Аленичев назвал сборные, которые могут выйти в финал чемпионата мира в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости