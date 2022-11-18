Сорокин о запрете продажи пива на аренах ЧМ-2022: «Любой контракт предполагает санкции»

Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, помогающий организаторам турнира в Катаре, в разговоре с «СЭ» высказался о решении ФИФА запретить продажу алкогольного пива на стадионах чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Как вообще возможна отмена продажи пива на стадионах при условии, что есть контракт?

— Не могу вам сказать. Я вижу это решение из новостей. Ничего к тому, что я знаю из новостей, добавить не могу. Насколько видно из того, что пишут, это решение властей Катара.

— А возможно ли это юридически? Насколько большими могут быть убытки?

— Не знаю про убытки, ибо не знаю сути контракта. Он явно является конфиденциальным. И заключен между ФИФА и партнером. Любой контракт предполагает различные негативные развития ситуации и санкции. Это зависит от условий контракта. Уверен, что подобные случаи предусмотрены, — сказал Сорокин «СЭ».

Прежде предполагалось, что алкогольные напитки на чемпионате мира в Катаре будут продаваться в отелях и ресторанах, в фан-зонах в определенное время и в специально отведенных пространствах на стадионах, но не внутри чаши арен.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.