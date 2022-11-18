ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:45

Аленичев назвал сборные, которые могут выйти в финал чемпионата мира в Катаре

Дмитрий Аленичев
Колумнист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Кто в таком случае станет соперником аргентинцев по финалу? Вообще, на мой взгляд, есть четыре явных фаворита: помимо Лео и Ко это еще один представитель КОНМЕБОЛ Бразилия, а также две европейские сборные — Германия и Франция, обладающая парой лучших на данный момент форвардов планеты: Мбаппе — Бензема. Не стоит забывать, что недавно Карим абсолютно заслуженно взял «Золотой мяч». Вместе с тем не стоит сбрасывать со счетов и англичан. Очень нравится, как действует опытный форвард Харри Кейн, обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-2018 с шестью мячами. Да и в целом состав у «Трех львов» приличный», — сказал Аленичев «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Полностью колонку Аленичева «СЭ» читайте здесь

0
Читайте также
Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Он продолжает погоню за Макдэвидом
Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения ракеты С-300 в Польше
«У них не хватает сил и средств для обороны»
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Как обстоят дела с медпомощью в Забайкалье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сорокин о запрете продажи пива на аренах ЧМ-2022: «Любой контракт предполагает санкции»

Аленичев считает, что РПЛ потеряла в качестве: «Без топовых иностранцев уровень просел»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости