Аленичев назвал сборные, которые могут выйти в финал чемпионата мира в Катаре

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Кто в таком случае станет соперником аргентинцев по финалу? Вообще, на мой взгляд, есть четыре явных фаворита: помимо Лео и Ко это еще один представитель КОНМЕБОЛ Бразилия, а также две европейские сборные — Германия и Франция, обладающая парой лучших на данный момент форвардов планеты: Мбаппе — Бензема. Не стоит забывать, что недавно Карим абсолютно заслуженно взял «Золотой мяч». Вместе с тем не стоит сбрасывать со счетов и англичан. Очень нравится, как действует опытный форвард Харри Кейн, обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-2018 с шестью мячами. Да и в целом состав у «Трех львов» приличный», — сказал Аленичев «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

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