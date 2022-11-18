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Сегодня, 15:34

Павлюченко — о ЧМ-2022 в Катаре: «Футбол и пиво всегда были вместе. Болельщики везде его найдут!»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» решение организаторов чемпионата мира-2022 по футболу и властей Катара запретить продажу пива на всех стадионах, где будут проходить матчи турнира.

«Как английские болельщики будут без пива? Вот это вопрос. Но нужно понимать, что Катар — страна, где есть определеные правила. Надо уважать их.

Но футбол и пиво были всегда вместе. И я думаю, что болельщики найдут пиво везде. То, что не будет пива, это плохая новость для любителей футбола. Немцы, англичане, бельгийцы... Все же любят пиво. Но я думаю тот, кто захочет, найдет пиво", — сказал Павлюченко «СЭ».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Роман Павлюченко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
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