Зделар: «Главное, что сборная Сербии отобралась на ЧМ, у нас тяжелая группа»

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

— Как думаешь, до какой стадии может дойти нынешняя сборная Сербии?

— У нас тяжелая группа. Главное, что сборная выполнила задачу-минимум: отобралась на турнир. А теперь игрокам, тренеру и сборной в целом нужно определиться с задачей на чемпионат мира. На этом турнире все группы сложные, ведь там лучшие игроки и лучшие сборные. Мы попали в почти такую же группу, как и в прошлый раз. И тогда все закончилось не очень хорошо. Думаю, мы извлекли урок, проанализировали все. Если будем играть с холодной головой, мы добьемся серьезного успеха. Думаю, эта команда уже доказала, что может играть на высшем уровне, — цитирует Metaratings Зделара.

На ЧМ-2022 сборная Сербии сыграет в группе G с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.