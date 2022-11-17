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Зделар: «Главное, что сборная Сербии отобралась на ЧМ, у нас тяжелая группа»

Мария Гусева
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Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

— Как думаешь, до какой стадии может дойти нынешняя сборная Сербии?

— У нас тяжелая группа. Главное, что сборная выполнила задачу-минимум: отобралась на турнир. А теперь игрокам, тренеру и сборной в целом нужно определиться с задачей на чемпионат мира. На этом турнире все группы сложные, ведь там лучшие игроки и лучшие сборные. Мы попали в почти такую же группу, как и в прошлый раз. И тогда все закончилось не очень хорошо. Думаю, мы извлекли урок, проанализировали все. Если будем играть с холодной головой, мы добьемся серьезного успеха. Думаю, эта команда уже доказала, что может играть на высшем уровне, — цитирует Metaratings Зделара.

На ЧМ-2022 сборная Сербии сыграет в группе G с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-tsska-zdelar-glavnoe-chto-serbiya-otobralas-na-chm-u-nas-tyazhelaya-gruppa-1415902/
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