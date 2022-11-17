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Сегодня, 19:00

ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу

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Менеджер борной Германии Оливер Бирхофф с оператором.
Фото Global Look Press

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира-2022 по футболу. В прямом эфире матчи будут транслироваться на канале «Матч ТВ».

Все 64 игры ЧМ-2022 покажут на тематических каналах и цифровых платформах matchtv.ru. Следить за онлайн-трансляциями матчей ЧМ-2022 можно будет на сайте «СЭ».

20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие мундиаля между Катаром и Эквадором. Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на «Матч ТВ», начало — в 18.45 по московскому времени.

22-й чемпионат мира ФИФА завершится 18 декабря. Ознакомиться с полным расписанием матчей ЧМ-2022 в Катаре можно здесь.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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