ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира-2022 по футболу. В прямом эфире матчи будут транслироваться на канале «Матч ТВ».

Все 64 игры ЧМ-2022 покажут на тематических каналах и цифровых платформах matchtv.ru. Следить за онлайн-трансляциями матчей ЧМ-2022 можно будет на сайте «СЭ».

20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие мундиаля между Катаром и Эквадором. Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на «Матч ТВ», начало — в 18.45 по московскому времени.

22-й чемпионат мира ФИФА завершится 18 декабря. Ознакомиться с полным расписанием матчей ЧМ-2022 в Катаре можно здесь.