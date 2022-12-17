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Семшов — о словах Инфантино: «Можно поспорить, какой чемпионат мира лучший в истории»

Мария Гусева
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Экс-игрок сборной России Игорь Семшов отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который назвал чемпионат мира в Катаре лучшим в истории.

«Трудно сказать, какой чемпионат мира лучше — в России или в Катаре. Надо находиться в Катаре, чтобы сравнить, — цитирует «РБ Спорт» Семшова. — Когда проходил мундиаль в России, у нас все было организовано на достойном уровне. Тогда сделали много площадок для просмотра футбола, в каждом городе нашей страны царил праздник. Тут можно еще поспорить, какой чемпионат мира лучший в истории. В Катаре хорошо, что можно попасть на несколько матчей за один день. В России из-за больших расстояний между городами это было проблематично сделать».

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт

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Марокко

ТМ 2.5

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2.02

П2

26%

3.10

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20%

1.72
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Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Игорь Семшов
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Джанни Инфантино
1
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