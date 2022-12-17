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Сегодня, 12:40

Роналдиньо не сомневается, что Месси уничтожит сборную Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-форвард сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

«В полуфинале я поддерживал Аргентину. Как я мог сидеть с каменным лицом, наблюдая спектакль?! Разумеется, болел за своих друзей. Это мне никто не может запретить. Мой дорогой друг Месси — больше чем футболист. Я дорожу нашими отношениями и всегда стараюсь передать ему частичку своей энергии. Непременно хочу подойти к нему после финала и поздравить. Уверен ли я в успехе Аргентины? Не сомневаюсь ни на минуту. Месси уничтожит Францию. Счет будет в пользу аргентинцев, они выиграют чемпионат мира. Франция не победит. Я же болею против них», — приводит слова Роналдиньо «Российская газета».

В финале мундиаля Франция сыграет против сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://rg.ru/2022/12/16/legenda-sbornoj-brazilii-ronaldino-v-finale-messi-unichtozhit-franciiu.html

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Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

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Лионель Месси
Роналдиньо
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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