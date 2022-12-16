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Сегодня, 19:23

Семин назвал игроков и сборные, которые удивили его на ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал игроков и сборные, которые удивили его на ЧМ-2022.

«Открытием на этом чемпионате мира для меня стали два игрока сборной Марокко — Аззедин Унаи из «Анже» и Софьян Амрабат из «Фиорентины». Это если из новых говорить. Очень меня удивили — показывают высочайший уровень игры. Что касается сборных, то мне понравилась Саудовская Аравия. В матче с Аргентиной они смотрелись очень хорошо», — приводит слова Семина Sport24.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-16-semin-nazval-igrokov-i-sbornyye-udivivshiye-yego-na-chm-2022
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Софьян Амрабат
Юрий Семин
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