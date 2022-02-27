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Сегодня, 16:49

СМИ: Польша, Швеция и Чехия требуют исключить сборную России из отбора ЧМ-2022

Przeglad: Польша, Швеция и Чехия требуют исключить сборную России из отбора ЧМ-2022
Карен Саркисян
Корреспондент

Сборные Польши, Швеции и Чехии требуют от ФИФА исключить национальную команду России из стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает Przeglad Sportowy.
По информации источника, министр спорта Польши Камиль Бортничук во вторник или в среду встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино. На встрече Бортничук постарается убедить президента ФИФА отменить стыковую встречу чемпионата мира с российской команды.

Отмечается, что предложение министра спорта Польши поддерживают футбольные федерации Швеции и Чехии.

Напомним, что 24 марта в Москве Россия должна встретиться с Польшей в полуфинальной игре стыкового турнира. В другом полуфинале сыграют Швеция и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались от матчей с национальной командой России из-за ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220227/futbol-1775394721.html

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Челси
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П2

21%

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15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
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Зенит
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24%

1.38

Ф1 (-1.5)

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1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

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1.85
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Спартак 0
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Матч завершен

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27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

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