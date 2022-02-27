СМИ: Польша, Швеция и Чехия требуют исключить сборную России из отбора ЧМ-2022

Сборные Польши, Швеции и Чехии требуют от ФИФА исключить национальную команду России из стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает Przeglad Sportowy.

По информации источника, министр спорта Польши Камиль Бортничук во вторник или в среду встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино. На встрече Бортничук постарается убедить президента ФИФА отменить стыковую встречу чемпионата мира с российской команды.

Отмечается, что предложение министра спорта Польши поддерживают футбольные федерации Швеции и Чехии.

Напомним, что 24 марта в Москве Россия должна встретиться с Польшей в полуфинальной игре стыкового турнира. В другом полуфинале сыграют Швеция и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались от матчей с национальной командой России из-за ситуации на Украине.