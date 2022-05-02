Сборная Сенегала наказана штрафом и матчем без зрителей за поведение болельщиков в матче с Египтом

Сборная Сенегала должна провести один матч без зрителей, а также заплатить денежный штраф в размере 175 тысяч швейцарских франков за нарушения в матче со сборной Египта, сообщает официальный сайт ФИФА.

Сенегальцы обыграли египтян на своем поле в стыковом матче ЧМ-2022 (1:1 по сумме двух игр, 3:1 по пенальти) и вышли в финальную часть турнира.

Болельщики сборной Сенегала светили лазерами в лица игроков сборной Египта во время послематчевой серии пенальти.

Сборная Египта настаивала на переигровке этого матча из-за поведения фанатов соперника.