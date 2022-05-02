Карасев: «Я реалист и понимаю, что попасть на ЧМ-2022 в Катаре почти нереально»

Карасев считает, что ему будет почти нереально попасть на ЧМ-2022 в Катаре

Российский арбитр Сергей Карасев поделился мнением, что, скорее всего, его не вызовут для работы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мы сейчас не судим еврокубки, а по этим играм оценивается уровень арбитра. Как нас будут оценивать дальше, если мы не работаем? Мы раньше были, но выпали из обоймы. Так что с Катаром реальная сложность. Я реалист и понимаю, что попасть туда практически нереально. Турнир уже скоро. Значит, в июле где-то должны объявить списки», — приводит слова Карасева «РБ Спорт».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах. Арбитры РПЛ также перестали получать назначения на матчи еврокубков.