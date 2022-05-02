Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:06

Карасев: «Я реалист и понимаю, что попасть на ЧМ-2022 в Катаре почти нереально»

Карасев считает, что ему будет почти нереально попасть на ЧМ-2022 в Катаре
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский арбитр Сергей Карасев поделился мнением, что, скорее всего, его не вызовут для работы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мы сейчас не судим еврокубки, а по этим играм оценивается уровень арбитра. Как нас будут оценивать дальше, если мы не работаем? Мы раньше были, но выпали из обоймы. Так что с Катаром реальная сложность. Я реалист и понимаю, что попасть туда практически нереально. Турнир уже скоро. Значит, в июле где-то должны объявить списки», — приводит слова Карасева «РБ Спорт».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах. Арбитры РПЛ также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-karasev-ya-realist-i-ponimayu-chto-popast-na-chm-v-katare-pochti-nereal-no/
Футбол
Сергей Карасев (судья)
Чемпионат мира по футболу 2022
2
0
Читайте также
Магний: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Как ведут себя фигуристки в соцсетях. С кем не дружит Валиева, за что травят Щербакову, как провоцирует Трусова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФИФА получила более 23,5 миллиона заявок на покупку билетов на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости