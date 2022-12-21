Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:14

Сборная Аргентины поблагодарила фанатов за чемпионский парад в Буэнос-Айресе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Чемпионский парад в Буэнос-Айресе.
Фото Reuters

Сборная Аргентины поблагодарила болельщиков за парад в Буэнос-Айресе, посвященный победе команды на ЧМ-2022.

«Спасибо вам всем! Сбылась мечта. Это — для всех аргентинцев. Вы сделали нас счастливыми своей поддержкой и любовью», — говорится в публикации в официальном Twitter национальной команды.

Чемпионский парад прошел в столице Аргентины во вторник, 20 декабря. От 3 до 4 миллионов человек вышли на улицы, чтобы поприветствовать футболистов.

При этом парад прошел не по маршруту: из-за большого скопления людей движение транспорта было парализовано. Футболисты сборной Аргентины, следовавшие на автобусе, были вынуждены остановиться и покинули парад на вертолетах.

18 декабря сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022 в Катаре и в третий раз в истории стала чемпионом мира.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Фанаты сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с фото Мбаппе
Царь — ненастоящий? Польский арбитр помог Месси и Аргентине, а ФИФА испортила турнир
Аргентинская полиция начала разгонять фанатов с улиц Буэнос-Айреса
Антон Шунин высказал мнение о поведении аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса
Игрок сборной Аргентины Папу Гомес бросал деньги в людей из чемпионского автобуса
Голкипер сборной Аргентины на чемпионском параде держал на руках куклу с лицом Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с фото Мбаппе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости