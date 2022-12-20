Чемпионский парад в Аргентине на грани срыва из-за огромного скопления людей на улицах. Команду эвакуируют на вертолетах

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа написал, что чемпионский парад не пройдет по намеченному маршруту.

«Нам не дают поприветствовать всех, кто был у Обелиска, те же органы безопасности, которые нас провожали, не дают нам двигаться вперед. Тысяча извинений от имени всех игроков. Очень жаль», — написал президент AFA в Twitter.

На улицы Буэнос-Айреса, по предварительным оценкам, вышли от 3 до 4 миллионов человек. Они перекрыли большинство дорог и парализовали движение транспорта.

Игроки сборной Аргентины, следовавшие на автобусе, остановились, чтобы отправиться на вертолете в школу кадетов Федеральной полиции, поэтому они не пойдут по запланированному маршруту.

18 декабря сборная Аргентины в финале чемпионата мира-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) и в третий раз завоевала трофей.

В честь этого события президент страны Альберто Фернандес подписал указ об объявлении 20 декабря выходным днем.