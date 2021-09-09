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Сборная Англии обвинила в расизме защитника сборной Польши Глика

17:55
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Сборная Англии по футболу подала жалобу на сборную Польши после стычки, которая случилась между командами в матче отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает The Guardian.

По информации источника, менеджер английской команды Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд сообщили резервному арбитру поединка, что Кайл Уокер подвергся расизму со стороны защитника сборной Польши Камиля Глика.

Эмоции в матче Польша — Англия вспыхнули уже после свистка на перерыв. Основными действующими лицами потасовки стали Камиль Глик и Харри Магуайр.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Гарри Кейна поляки в концовке встречи ответили точным ударом Дамиана Шиманьски.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/sep/09/poland-say-england-lodged-untrue-complaint-kyle-walker-was-racially-abused-kamil-glik

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Александр Кравченко все материалы автора

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