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Полузащитник сборной Азербайджана Махмудов лидирует по количеству отборов в квалификации ЧМ-2022

17:23
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Полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов — лидер европейской квалификации ЧМ-2022 по количеству отборов, сообщает 9 сентября Opta.

В активе игрока «Нефтчи» 26 отборов в матчах за сборную. Он опережает ближайшего преследователя на восемь отборов. Вторым идет словенский защитник Петар Стоянович (18).

Кроме того, Махмудов — автор всех трех голов своей команды на турнире. 29-летний футболист ранее выступал в России за «Сатурн», «Спартак», «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию».

Также футболист выступал за молодежную сборную России и юношеские сборные страны.

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Евгений Петров все материалы автора

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