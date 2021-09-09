Полузащитник сборной Азербайджана Махмудов лидирует по количеству отборов в квалификации ЧМ-2022

Полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов — лидер европейской квалификации ЧМ-2022 по количеству отборов, сообщает 9 сентября Opta.

26 — Полузащитник @PFC_Neftchi Эмин Махмудов?? сделал 26 отборов в квалификации на ЧМ-2022, минимум на восемь больше любого другого игрока. Он также забил все три гола сборной Азербайджана на турнире. Ключевой. pic.twitter.com/pCb96gFRR6 — OptaIvan (@OptaIvan) September 9, 2021

В активе игрока «Нефтчи» 26 отборов в матчах за сборную. Он опережает ближайшего преследователя на восемь отборов. Вторым идет словенский защитник Петар Стоянович (18).

Кроме того, Махмудов — автор всех трех голов своей команды на турнире. 29-летний футболист ранее выступал в России за «Сатурн», «Спартак», «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию».

Также футболист выступал за молодежную сборную России и юношеские сборные страны.