Садио Мане выбрал между победой на ЧМ и «Золотым мячом»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своей мечте выиграть чемпионат мира.

«Победа на чемпионате мира — моя новая мечта после выигранного Кубка Африки. Сначала нужно выйти на него, но мне хочется верить в сумасшедшие идеи. Победа на ЧМ с Сенегалом одна из них. Если нам удастся этого добиться, я достигну уровня прекрасных футболистов, которые ведут борьбу за «Золотой мяч», — цитирует Мане Marca.

29-летний полузащитник в составе национальной команды стал обладателем Кубка африканских наций.