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Сегодня, 20:14

Перенесенный матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина может пройти в Австралии или Азии

Иван Шитик
Корреспондент

Матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина могут перенести из Южной Америки, утверждает O Globo.

С просьбой о переносе игры обратилась в ФИФА Бразильская конфедерация футбола. Перенесенная игра может пройти в Австралии или одной из стран Азии.

Матч изначально должен был состояться в сентябре прошлого года в Бразилии, но был прерван в самом начале, так как, по мнению бразильских властей, четыре игрока Аргентины попали в страну с нарушениями санитарных норм.

Игра проходила 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу. Через несколько минут после стартового свистка матч был остановлен. Причиной послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса. По данным органов здравоохранения Бразилии, игроки нарушили правила въезда в страну, поскольку указали некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Локомотив
ЦСКА

П2

25%

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ИТБ2 (1.0)

18%

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16%

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Манчестер Юнайтед
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19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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