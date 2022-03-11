Перенесенный матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина может пройти в Австралии или Азии

Матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина могут перенести из Южной Америки, утверждает O Globo.

С просьбой о переносе игры обратилась в ФИФА Бразильская конфедерация футбола. Перенесенная игра может пройти в Австралии или одной из стран Азии.

Матч изначально должен был состояться в сентябре прошлого года в Бразилии, но был прерван в самом начале, так как, по мнению бразильских властей, четыре игрока Аргентины попали в страну с нарушениями санитарных норм.

Игра проходила 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу. Через несколько минут после стартового свистка матч был остановлен. Причиной послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса. По данным органов здравоохранения Бразилии, игроки нарушили правила въезда в страну, поскольку указали некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель.