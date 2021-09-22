Ряд известных футболистов вернулись в сборную Казахстана на матчи отбора ЧМ-2022

Ряд известных казахстанских футболистов вернутся в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, в расширенный список на матчи против Боснии и Герцеговины и Финляндии попали Дмитрий Шомко («Актобе»), Сагадат Турсынбай («Ордабасы»), Багдат Каиров («Тобол»), Бауыржан Байтана («Тараз»), Роман Муртазаев («Балтика»), Оралхан Омиртаев («Шахтер», Караганда) и Айбар Жаксылыков («Жетысу»).

Матчи против Боснии и Герцеговины и Финляндии состоятся 9 и 12 октября соответственно в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена».