Юрий Лоза обвинил Артема Дзюбу в желании заработать на сборной России
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» отказ форварда Артема Дзюбы от приглашения играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022.
«Все понимают, что все упирается в деньги. Ведь Марио Фернандес отказался играть в сборной, потому что команда не дала игроку достаточно гарантий, что если он получит травму, то ему выплатят все компенсации. Значит, что условия, которые выдвинул Дзюба, сборную не устроили. Поэтому у него получилось красиво уйти до того, как Карпин объявил бы окончательный состав на октябрьские матчи», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Ранее, 21 сентября, 33-летний Дзюба связал свой отказ от участия в играх национальной команды в октябре с неоптимальной игровой формой.
В октябре сборная России проведет две игры — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю