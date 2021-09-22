Юрий Лоза обвинил Артема Дзюбу в желании заработать на сборной России

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» отказ форварда Артема Дзюбы от приглашения играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Все понимают, что все упирается в деньги. Ведь Марио Фернандес отказался играть в сборной, потому что команда не дала игроку достаточно гарантий, что если он получит травму, то ему выплатят все компенсации. Значит, что условия, которые выдвинул Дзюба, сборную не устроили. Поэтому у него получилось красиво уйти до того, как Карпин объявил бы окончательный состав на октябрьские матчи», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее, 21 сентября, 33-летний Дзюба связал свой отказ от участия в играх национальной команды в октябре с неоптимальной игровой формой.

В октябре сборная России проведет две игры — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).